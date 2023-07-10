Воды нет в детских садах и на многих улицах станицы Фото из архива КП

Особый режим повышенной готовности ввели в станице Северской из-за отсутствия воды. Об этом сообщил глава Северского района Кубани Андрей Дорошевский в своем telegram-канале.

На Северском водозаборе вышли из строя пять артезианских скважин. Это привело к снижению давления в водопроводной сети. Так, без воды в станице Северской остаются дошкольные учреждения.

«Кроме того, отсутствует водоснабжение на многих улицах», – написал глава муниципалитета.

Режим повышенной готовности в станице введен 10 июля с 16:00.