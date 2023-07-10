На пляже Анапы пройдет бесплатное занятие по растяжке. Фото: t.me/kurortanapa

На пляже Анапы пройдет занятие по растяжке 10 июля. Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: улица Гребенская, 1.

«На пляжном лаундже состоится бесплатное занятие Total Stretch, при поддержке АНО «Анапа». Занятие составлено из упражнений на растяжение всех основных мышечных групп», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что занятие поможет улучшить гибкость, подвижность суставов. Также оно предотвращает травмы, помогает уменьшить болевые ощущения и снимает стресс.