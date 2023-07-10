После аварии с мотоциклом в Темрюке умер еще один пешеход

Возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В больнице скончался 46-летний мужчина, попавший под мотоцикл в Темрюке. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, авария произошла 10 июля в 11:18 вблизи комплекса «Военная горка». 36-летний водитель мотоцикла Honda не притормозил и сбил пешеходов на переходе. В результате с травмами госпитализировали мотоциклиста и четырех пострадавших пешеходов, в том числе детей 6 и 8 лет.

Госпитализированная 6-летняя девочка скончалась в медучреждении. Позже от полученных в момент ДТП травм умер ее 46-летний отец.

По факту смертельной аварии на мотоциклиста завели уголовное дело. Известно, что водитель, сбивший пешеходов, был пьян.

«В настоящее время в отношении водителя мотоцикла территориальным отделом СКР возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение водителем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Ход и результат расследования находятся на контроле прокуратуры Темрюкского района», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.