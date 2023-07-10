Керченская паромная переправа возобновила работу Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Керченская паромная переправа возобновила работу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. Ранее работу переправы приостанавливали из-за шторма.

«В 17:00 паромная переправа возобновила работу в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Тем временем в очереди к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края стоит 534 авто. Время ожидания в пробке составляет около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 150 машин. Здесь на ожидание досмотра перед въездом на мост уходит до часа.