Орлиному племени расти и крепнуть: Всероссийский детский центр отметит 63-й год своего рождения

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

12 июля Всероссийский детский центр «Орлёнок» празднует 63-й день рождения. Более 3000 детей станут участниками торжества: для них подготовлены творческие встречи и пленэр, экскурсия к парусному судну «Херсонес» и мюзикл «Новые легенды “Орлёнка”». Начнётся день торжественной линейкой у памятного камня, установленного на месте первых палаток Всероссийского пионерского лагеря.

В 2023 году «Орлёнок» отмечает 63 года со дня основания. В праздничных мероприятиях примут участие более 3000 детей из разных регионов России. В числе орлят участники проекта «Лица дружбы» из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также ребята из Египта, Ливана, Казахстана, Хорватии, Узбекистана и Камбоджи.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Праздник пройдёт под девизом «Орлиному племени расти и крепнуть». По традиции он стартует торжественной линейкой «Здесь ветер нам крылья свои подарил», которая состоится у Памятного камня, установленного на месте первых палаток Всероссийского пионерского лагеря «Орлёнок». Спустя 63 года здесь соберутся участники 7 смены, вожатые и ветераны Центра. Во время линейки на флагштоке будет поднят первый флаг Центра, пройдёт церемония посвящения в орлята лучших сотрудников ВДЦ.

Знаковым событием дня станет прибытие в акваторию Центра трехмачтового фрегата "Херсонес". Это подарок детям России от Росморпорта. У орлят будет возможность побывать на морской экскурсии вокруг знаменитого 100-метрового судна, который останется на рейде до завершения дня.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

В программе торжества много творческих подарков. Орлята, создадут авторский образ Всероссийского детского центра: на набережной пройдёт плэнер «Пейзажи Орлёнка» с художницей Ольгой Аржановской. Предварительно мастер расскажет ребятам о приёмах акварельных техник в рисунке, а также представит выставку собственных работ «Дети России. Дети Донбасса». Ребята, увлечённые музыкой, встретятся с певцом, финалистом «Новой Фабрики Звёзд», «орлёнком» Даниилом Данилевским. О киберспорте и фиджитал-движении детям расскажет руководитель турнира «Игры Будущего» Игорь Столяров. О тенденциях в мире современной журналистики школьники узнают на встрече с российской телеведущей, финалисткой конкурса «Мисс Вселенная -2008» Верой Красовой.

В течение дня орлята посетят фотовыставку «Вожатый - профессия птица», приуроченную Году педагога и наставника, включатся в морской праздник «Солнце, море и сто фантазий» и обсудят перспективы развития «Орлёнка»: активисты РДДМ и участники проекта «Лица дружбы» из новых регионов России станут участниками «тёплой встречи» с директором Центра Александром Джеусом.

Фото: ВДЦ «Орлёнок»

Завершится торжество масштабным мюзиклом «Новые легенды “Орлёнка”», который поставлен педагогами и орлятами 7 смены.

Прямая трансляция события пройдёт на официальной странице ВКонтакте «Орлёнок-TV» в 19.30 по ссылке.