Воду полностью откачали Фото: krd.ru

В Краснодаре откачали воду с территории детсада на Западном обходе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, детский сад «Стрекоза» подтопило после сильных дождей. На время откачки воды учреждение закрыли. В течение дня на территории работали спасатели. К концу дня воду полностью убрали.

«Завтра воспитанники дошкольного учреждения смогут попасть в свои группы. Восстановит поврежденные элементы сада застройщик по гарантии», – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.