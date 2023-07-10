Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2023 14:46

В Краснодаре откачали воду с территории детсада на Западном обходе

11 июля учреждение возобновит работу
Светлана ОВДЕЙ
Воду полностью откачали Фото: krd.ru

Воду полностью откачали Фото: krd.ru

В Краснодаре откачали воду с территории детсада на Западном обходе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, детский сад «Стрекоза» подтопило после сильных дождей. На время откачки воды учреждение закрыли. В течение дня на территории работали спасатели. К концу дня воду полностью убрали.

«Завтра воспитанники дошкольного учреждения смогут попасть в свои группы. Восстановит поврежденные элементы сада застройщик по гарантии», – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.