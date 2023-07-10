Участок трамвайных путей на Московской в Краснодаре закроют с 14 июля

Фото: krasnodar_tram

В Краснодаре на улице Московской с 14 июля начнется новый этап модернизации трамвайного узла. Во время работ изменится маршрут общественного транспорта.

- Погода не повлияла на сроки модернизации трамвайного узла. Менять рельсы и шпалы на Московской и Островского начнут с вечера 14 июля, - сообщили в компании «Синара – ГТР Краснодар», которая реализует концессию по строительству Западной трамвайной линии.

До конца следующей недели будет временно изменено движение трамваев № 1, 2, 5, 8, 15 и 21.

Фото: krasnodar_tram

КОНКРЕТНО

С 15 по 16 июля по другому маршруту пойдут трамваи:

— № 1 – он продолжит курсировать от конечной остановки маршрута «ул. Декабристов» до остановки «ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров, им. Захарова;

— № 2 - от улицы Индустриальной;

—№ 5 - от улицы им. Бершанской;

—№ 8 – путь трамвая сократят от хладокомбината до остановки «ул. им. 40-летия Победы»;

—№ 21 из Юбилейного микрорайона и маршрут № 22 от улицы им. Димитрова по улице Садовой будут перенаправлены до конечной остановки «ул. Декабристов»;

— маршрут № 15 работать не будет.

С 17 по 23 июля закрытие движения коснется только улицы Островского:

— маршрут № 1 продолжит двигаться от конечной остановки маршрута «ул. Декабристов» до остановки «ул. Индустриальная» по улицам Красных Зорь, Садовой, Дмитриевской Дамбе, Железнодорожной, им. Гоголя, Коммунаров, им. Захарова;

— маршруты № 2 от улицы Индустриальной, № 8 от хладокомбината и № 15 от ж/д вокзала Краснодар-I будут сокращены до остановки «ул. им. 40-летия Победы»;

— маршрут № 5 будет следовать из Пашковского жилого массива до улицы им. Петра Метальникова по Садовой в обоих направлениях.