В Курганинском районе будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация»

Жителей Курганинского района обследуют врачи краевой клинической больницы № 1. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Жителей Курганинского района обследуют врачи краевой клинической больницы № 1. С 11 по 13 июля в районе будет работать мобильный комплекс «Диспансеризация».

«Каждую неделю мобильный центр диагностики выезжает в различные поселки, хутора и станицы. С начала этого года уже посетили 20 районов. Только во время прошлого выезда – это был Кущевский район – врачи осмотрели 116 человек», – рассказала главный специалист по амбулаторно-поликлинической помощи краевого министерства здравоохранения Инга Шелестова.

Бригады медиков посетят три населенных пункта - станицы Родниковскую, Новоалексеевскую и Константиновскую. Всего с начала 2023 года врачи краевой больницы приняли более 2,3 тыс. жителей отдаленных населенных пунктов Кубани.