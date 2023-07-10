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НовостиОбщество10 июля 2023 16:00

В Анапе с опережением срока достроили Дом культуры

Социальное учреждение откроют в поселке Сукко
Евгения ХАЛИКОВА
Выписку о разрешении на ввод в эксплуатацию нового Дома культуры в селе Сукко выдал Росреестр. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Выписку о разрешении на ввод в эксплуатацию нового Дома культуры в селе Сукко выдал Росреестр. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В анапском селе Сукко вводят в эксплуатацию новый Дом культуры. Строительные работы удалось завершить раньше намеченного срока. Это самый масштабный социальный объект в крае, построенный в рамках нацпроекта «Культура в текущем году.

«Радует, что несмотря на все сложности, это произошло намного раньше, чем планировалось. В четырехэтажном здании общей площадью более полутора тысяч квадратных метров обустроили зрительный, хореографический и тренажерный залы», - рассказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

В здании также разместят гончарную мастерскую и библиотеку. Торжественное открытие Дома культуры состоится осенью 2023 года. .