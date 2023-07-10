В новый завод по производства сельхозтехники и комплектующих на Кубани инвестор вложит более 220 млн рублей

Соглашение о реализации этого инвестпроекта заключили на «Иннопроме-2023». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Новый завод по производству сельхозтехники и комплектующих строят в Кавказском районе. Соглашение о реализации инвестпроекта было заключено на выставке «Иннопроме-2023», которая проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. Предприятие появится в Кавказском районе. Инвестора планирует вложить в завод 225,7 млн рублей.

«Реализация проектов по расширению действующего предприятия в Гулькевичском районе и строительству нового в Кавказском важна как для машиностроительной отрасли, так и для аграрного сектора края. Запуск производства гидроцилиндров и комплектующих позволит снизить долю импорта такой продукции на региональном рынке и оперативно модернизировать парк сельхозтехники», - рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

При реализации проекта будет оказана краевая господдержка. В общей сложности из краевого бюджета и Фонда развития промышленности региона будет предоставлено порядка 145 миллионов рублей