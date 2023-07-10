Для решения проблемы с водоснабжением в Горячем Ключ пробурят новые скважины

В конце июня в городе две водозаборные скважины вышли из строя. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Вице-губернатор Андрей Прошунин с рабочим визитом посетил Горячий Ключ. Он проинспектировал объекты водоснабжения и отведения города и обсудил текущую ситуацию с подачей воды жителям.

«В летний период муниципалитет испытывает особую нагрузку на сети. Усложняет ситуацию и рельеф местности. В конце июня в городе две водозаборные скважины вышли из строя. Это привело к нехватке воды в накопительных емкостях, что затрудняет ее раздачу потребителям в необходимом объеме», - рассказал вице-губернатор.

Специалисты уже приступили к бурению двух новых скважин. Водоснабжение микрорайонов и кварталов, находящихся в равнинной и предгорной частях города сейчас идет по графику. Также 16 автоцистерн ежедневно объезжают горные улицы.

«Сейчас городу не хватает около 100 кубометров воды в час. Чтобы решить проблему, в ближайшее время перебурим две скважины, а к концу года отремонтируем еще две», - доложил мэр города Сергей Белопольский.

К тому же, будет модернизированы насосные станции и резервуары. Капремонт ждет водопровод от насосной №4 до улицы Первомайской и водовод, соединяющий водозабор в Жидковой щели с Центральным.