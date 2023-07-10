Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2023 17:09

В Мостовском районе построят фельдшерско-акушерский пункт

Новое лечебное учреждение появится по поручению Вениамина Кондратьева
Евгения ХАЛИКОВА
О строительстве ФАПа губернатора попросила жительница района. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

О строительстве ФАПа губернатора попросила жительница района. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

По поручению Вениамина Кондратьева в Мостовском районе построят фельдшерско-акушерский пункт. Строительство медицинского учреждения в станице Баракаевской завершат до конца 2023 года.

«Чтобы жители станицы могли получать медпомощь в комфортных условиях, необходимо завершить все строительные работы до конца этого года. А уже в начале 2024 года закончить лицензирование и обеспечить деятельность ФАПа», - рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, что социальный объект появится по просьбе жительницы района Татьяны Кучмистой. Женщина обратилась к главе региона за содействием в организации доступной для местных жителей медицинской помощи. Сейчас врачи принимают пациентов в здании, которое было построено в 1969 году.