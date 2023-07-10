На Кубани после смерти двух пешеходов под колесами мотоцикла возбуждено уголовное дело

После аварии возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани возбуждено уголовное дело после того, как мотоциклист сбил четырех человек. Авария произошла в Темрюке. Байкер на мотоцикле Honda не уступил дорогу семье, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Как установили прибывшие на место инспекторы, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

«Несмотря на усилия медиков, пятилетняя девочка и ее 46-летний отец скончались в лечебном учреждении. Еще одна девочка девяти лет и 46-летняя женщина находятся в реанимации в тяжелом состоянии», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. В настоящее время следователь территориального следственного отдела проводит необходимые следственные действия. Подозреваемый задержан. Так как он тоже получил травмы в аварии, его взяли под охрану в больнице. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в краевом следственном управлении.