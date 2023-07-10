Глава Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства экс-капитана подлодки «Краснодар»

Станислав Ржицкий.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову подготовить доклад о ходе расследования убийства замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

«В настоящее время следователями регионального СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов», - уточнили в пресс-службе СКР.

Тело 42-летнего Станислава Ржицкого было обнаружено утром 10 июля рядом с городским парком, где он любил бегать перед началом рабочего дня. До выхода на пенсию Ржицкий командовал подлодками «Алроса» и «Краснодар». За верность России был внесен в украинскую базу «Миротворец».