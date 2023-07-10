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НовостиПроисшествия10 июля 2023 19:50

Глава Следкома Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства экс-капитана подлодки «Краснодар»

Тело Станислава Ржицкого нашли в городском парке, где он бегал по утрам
Евгения ХАЛИКОВА
Станислав Ржицкий.

Станислав Ржицкий.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову подготовить доклад о ходе расследования убийства замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

«В настоящее время следователями регионального СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов», - уточнили в пресс-службе СКР.

Тело 42-летнего Станислава Ржицкого было обнаружено утром 10 июля рядом с городским парком, где он любил бегать перед началом рабочего дня. До выхода на пенсию Ржицкий командовал подлодками «Алроса» и «Краснодар». За верность России был внесен в украинскую базу «Миротворец».