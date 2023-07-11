Школу на улице Образцова в Краснодаре откроют к 1 сентября 2024 года

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Новую школу на 825 мест на улице Константина Образцова в Краснодаре построят к следующему году.

- Уже неоднократно говорили, что в этом году у нас набраны небывалые темпы строительства социальных объектов. И останавливаться не намерены, - написал в соцсетях глава города Евгений Наумов.

По данным мэра Краснодара, застройщик начал сокращать отставание по срокам при строительстве школы. В ближайшее время здесь привлекут больше рабочих и техники. Строители уверены, что объект сдадут вовремя.