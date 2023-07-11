Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 июля 2023 6:30

Школу на улице Образцова в Краснодаре откроют к 1 сентября 2024 года

Строители продолжают возводить здание
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krdru

Фото: krdru

Новую школу на 825 мест на улице Константина Образцова в Краснодаре построят к следующему году.

- Уже неоднократно говорили, что в этом году у нас набраны небывалые темпы строительства социальных объектов. И останавливаться не намерены, - написал в соцсетях глава города Евгений Наумов.

По данным мэра Краснодара, застройщик начал сокращать отставание по срокам при строительстве школы. В ближайшее время здесь привлекут больше рабочих и техники. Строители уверены, что объект сдадут вовремя.