В дни залповых ливней в Сочи спасатели эвакуировали почти 600 человек

Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека

Ночь на 11 июля в Сочи прошла спокойно, без дождей. Но штормовое предупреждение еще действует — до конца суток. Локально осадки сегодня прогнозируют в районе 13-15 часов в горах и предгорьях. Режим повышенной готовности власти на курорте сохраняют.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", во время потопа спасатели эвакуировали почти 600 человек. Большинство местных жителей и туристов вывезли с подтопленных территорий в Сириусе. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 364 человека — это и горожане и гости курорта. Все условия для них созданы.

"Продолжаем подворовые обходы, чтобы узнать, какая еще нужна людям помощь и определить ущерб от стихии. Наши мобильные группы администраций Сочи и Сириуса уже обошли почти 180 домовладений на подтопленных улицах. Помогаем жителям собрать документы для выплат по ЧС. В Мирном на улице Субтропической, 2 действует штаб, куда люди обращаются самостоятельно", - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

По словам главы города, солнечная погода позволяет пользователям приводить береговую полосу в порядок после шторма, но волны все еще есть, пляжи пока закрыты для купания. Они постепенно будут открываться, как только море полностью успокоится.

"Наш город переходит на обычный летний режим. Работают все основные объекты туристического показа, однако самостоятельный отдых у рек все еще может быть опасен, лучше от него пока отказаться", - заключил Алексей Копайгородский.