Туристы из Свердловской области застряли на скале в Сочи

Сотрудники МЧС вывели семейную пару из леса и сопроводили в безопасное место

Вечером 10 июля дежурная смена ЮРПСО МЧС выезжала в район Агурского ущелья для спасения двух туристов. Молодой человек позвонил спасателям и попросил помощи, так как они с женой не могли самостоятельно выйти из леса по мокрой и скользкой тропе.

Чтобы обнаружить семейную пару, спасателям не потребовалось много времени – молодые люди сидели почти на тропе. Камни действительно были мокрыми от дождя, о котором и предупреждал прогноз, к тому же туристы устали и обессилели.

"Как рассказал парень, они приехали в Сочи из Свердловской области и уже несколько дней путешествуют по территории города, осматривая достопримечательности и останавливаясь в разных местах на ночевки", - уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Сотрудники МЧС вывели семейную пару из леса и сопроводили в безопасное место, медицинская помощь им не потребовалась.