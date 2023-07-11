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НовостиОбщество11 июля 2023 7:18

На Кубани на 4,6 млрд рублей увеличат объем субсидий местным бюджетам

Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани на 4,6 млрд рублей увеличат объем субсидий местным бюджетам Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани на 4,6 млрд рублей увеличат объем субсидий местным бюджетам Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани на 4,6 млрд рублей увеличат объем субсидий местным бюджетам в 2023 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Субсидии, в частности, направляют на реализацию проектов по улучшению городов и сельской местности. В муниципалитетах строят и ремонтируют школы, детские сады, спорткомплексы и медучреждения. Кроме того, в районах рекультивируют земельные участки и переселяют граждан из аварийного жилья.

«Для поддержки наших муниципальных образований со стороны края мы установили комфортный уровень софинансирования – 99,5%. В этом году муниципалитеты использовали на эти цели уже 16,3 млрд рублей – 23,5% от распределенного объема», – отметил Вениамин Кондратьев.

В свою очередь, районы края обязуются своевременно исполнять бюджет, проводить конкурсные процедуры и следить за сроками исполнения контрактов.