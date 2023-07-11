На Кубани на 4,6 млрд рублей увеличат объем субсидий местным бюджетам Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани на 4,6 млрд рублей увеличат объем субсидий местным бюджетам в 2023 году. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Субсидии, в частности, направляют на реализацию проектов по улучшению городов и сельской местности. В муниципалитетах строят и ремонтируют школы, детские сады, спорткомплексы и медучреждения. Кроме того, в районах рекультивируют земельные участки и переселяют граждан из аварийного жилья.

«Для поддержки наших муниципальных образований со стороны края мы установили комфортный уровень софинансирования – 99,5%. В этом году муниципалитеты использовали на эти цели уже 16,3 млрд рублей – 23,5% от распределенного объема», – отметил Вениамин Кондратьев.

В свою очередь, районы края обязуются своевременно исполнять бюджет, проводить конкурсные процедуры и следить за сроками исполнения контрактов.