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НовостиОбщество11 июля 2023 8:20

Видео огромных падающих «булыжников» с неба в Сочи опубликовали в сети

Мощный град обрушился на курорт
Светлана ОВДЕЙ
Град размером с булыжники обрушился на Сочи Фото: кадр из видео

Град размером с булыжники обрушился на Сочи Фото: кадр из видео

В Сочи продолжает бушевать непогода. На курорте устраняют последствия разгула стихии. Днем 11 июля в городе вновь полил сильный дождь, а вместе с ним обрушился град.

Льдины размером с булыжники застали жителей Лазаревского района. Многие начали публиковать видео обстановки в соцсетях. На кадрах огромные ледяные шары с грохотом падают на землю. Тем временем жители прячутся от града и спешат укрыть от ударов автомобили.

К слову, непогода продолжит свирепствовать в Краснодарском крае. Напомним, штормовое предупреждение в регионе продлили до 12 июля.