Женщина скончалась на месте ДТП Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель Lada сбил насмерть 60-летнюю женщину. Авария произошла 10 июля около 22:00 на трассе М-4 «Дон» – Новотитаровская в Динском районе.

Предварительно, 21-летний водитель Lada Priora не успел притормозить и сбил 60-летнюю женщину. Пенсионерка в этот момент переходила дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

«В результате происшествия пешеход погибла на месте. Обстоятельства происшествия устанавливаются», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Темрюке мотоциклист сбил пешеходов на переходе. Пятерых пострадавших, в том числе водителя транспорта и двоих детей, доставили в больницу. Госпитализированная 6-летняя девочка скончалась в медучреждении. Позже от полученных в ДТП травм умер ее 46-летний отец.