За неделю от осложнений заболевания скончались четыре пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 80 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту месяц, а самому старшему – 93 года. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, с 3 по 9 июля в Краснодаре получено 36 положительных результатов, по семь случаев – в Сочи и Новороссийске. Четыре пациента прибавилось в Славянском районе, по три – в Армавире и Мостовском муниципалитете, по два – в Горячем Ключе, Белоглинском, Кавказском, Красноармейском, Кущевском и Усть-Лабинском районах.

По новому случаю зарегистрировано в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Ейском, Калининском, Северском, Староминском и Тимашевском районах.

За неделю в регионе с выздоровлением выписаны 93 пациента. От осложнений заболевания скончались четыре человека.