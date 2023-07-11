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НовостиЗдоровье11 июля 2023 8:50

На Кубани за сутки выявили 80 новых случаев заболевания COVID-19

Самому младшему пациенту месяц
Светлана ОВДЕЙ
За неделю от осложнений заболевания скончались четыре пациента Фото из архива КП

За неделю от осложнений заболевания скончались четыре пациента Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 80 новых случаев заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту месяц, а самому старшему – 93 года. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Так, с 3 по 9 июля в Краснодаре получено 36 положительных результатов, по семь случаев – в Сочи и Новороссийске. Четыре пациента прибавилось в Славянском районе, по три – в Армавире и Мостовском муниципалитете, по два – в Горячем Ключе, Белоглинском, Кавказском, Красноармейском, Кущевском и Усть-Лабинском районах.

По новому случаю зарегистрировано в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Ейском, Калининском, Северском, Староминском и Тимашевском районах.

За неделю в регионе с выздоровлением выписаны 93 пациента. От осложнений заболевания скончались четыре человека.