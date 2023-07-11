В Краснодаре перекроют участок улицы Памирской до 14 июля

Движение ограничат с 12 по 14 июля Фото: krd.ru

В Краснодаре временно перекроют участок улицы Памирской. Движение ограничат с 12:00 11 июля до 12:00 14 июля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что участок улицы перекроют для ремонта теплосетей.

Схема ограничения движение Фото: krd.ru

«Специалисты заменят трубу теплотрассы диаметром 400 мм. После ремонта дорожное покрытие восстановят», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Водители не смогут проехать по улице Памирской от Российской до 2-ой Российской. Автомобилистов просят выбирать альтернативный маршрут.