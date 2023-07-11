В Сочи комиссии проверили детские лагеря и досуговые площадки Фото: пресс-служба администрации города-курорта

В Сочи комиссии проверили детские лагеря и досуговые площадки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Замглавы города Елена Канюк и сотрудники ведомств посетили летние оздоровительные лагеря в Лазаревском районе. Комиссии проверили обеспечение безопасности детей, организацию питания и досуга ребят.

«Проведение оздоровительной кампании в организациях нареканий не вызвало», – сообщили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время в Сочи насчитывается восемь учреждений отдыха и оздоровления детей, 52 профильных лагеря с дневным пребыванием и одна здравница круглосуточного пребывания. Кроме того, в городе организованы 44 лагеря труда и отдыха и два палаточных лагеря.

«Кроме отдыха, приучаем наше подрастающее поколение к труду – устраиваем несовершеннолетних на сочинские предприятия через центр занятости», – сказала замглавы Сочи Елена Канюк.

Помимо этого, комиссии проверили капремонт школы №80 имени Героя СССР Дмитрия Калараша. В настоящее время специалисты завершают обновление фасада и проводят внутреннюю отделку. Совсем скоро в учреждении начнут подготавливать классы к новому учебному году. Завершить работы планируют к 15 августа.

«Уже с 20 июля комиссии начнут приемку учреждений к новому учебному году», – уточнили в мэрии Сочи.