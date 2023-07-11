В Сочи выпал снег

Снег в Сочи Фото: кадр из видео

В горах Сочи выпал снег. Белые хлопья 11 июля покрыли горную местность курорта. Выпавший снег засняли установленные на вершине камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как снегом припорошило территорию. А установленный термометр показывает +3 градуса.

К слову, непогода продолжает бушевать в Сочи. Сильные дожди с градом в последние дни обрушились на курорт. В городе продолжают устранять последствия стихии. Тем временем синоптики пока не дают утешительных прогнозов - штормовое предупреждение в Краснодарском крае продлили до 12 июля.