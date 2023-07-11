Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Краснодаре осудили 23-летнюю девушку, ударившую полицейского каблуком. Обвиняемой назначили полгода лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в июле 2022 года в парке культуры и отдыха «Рождественский». Оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела городского УМВД обнаружил девушку, принявшую наркотики. Полицейский попытался задержать подсудимую.

«Фигурантка, не желая своего привлечения к административной ответственности, отказалась подчиняться законным требованиям представителя власти, после чего вырвала каблук у своей туфли и нанесла выступающими на месте каблука металлическими штырями удар в бедро полицейскому», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Несмотря на травму, полицейский все же задержал девушку. За нападение на правоохранителя на нее завели уголовное дело.

После рассмотрения материалов дела суд назначил ей шесть месяцев лишения свободы. Отбывать наказание девушка будет в исправительной колонии общего режима.

«Подсудимая взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.