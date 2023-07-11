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НовостиОбщество11 июля 2023 10:46

В Сочи закрыли парк «Дендрарий» из-за непогоды

Территорию откроют после улучшения погодных условий
Светлана ОВДЕЙ
Парк откроют после улучшения погоды Фото: t.me/npsochi_official

Парк откроют после улучшения погоды Фото: t.me/npsochi_official

В Сочи временно закрыли парк «Дендрарий». Посетить территорию нельзя из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

«До улучшения погодных условий сегодня закрыты следующие объекты: экотропа «Ажек», «Берендеево царство», а также территория в районе Змейковских водопадов», - уточнили в Сочинском нацпарке.

Напомним, штормовое предупреждение по сильным дождям с грозами в Краснодарском крае продлили до 12 июля.