В Горячем Ключе подросток откусил ухо мужчине, который мешал играть на гитаре

Проводится проверка Фото из архива КП

В Горячем Ключе подросток во время конфликта с прохожим откусил ему ухо. Причиной стала уличная игра на гитаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло 6 июля на пересечении улиц Ленина и Кондратьева. Подростки играли здесь на гитаре. В какой-то момент к ним подошел 52-летний незнакомый мужчина и начал требовать, чтобы те прекратили играть. При этом мужчина возмущался, используя нецензурную лексику.

Словесный конфликт перерос драку, во время которого один из подростков откусил мужчине часть левого уха. Пострадавший обратился в больницу. Врачи, в свою очередь, передали информацию в полицию.

«Оппонент мужчины также обратился за помощью к медикам с телесными повреждениями в виде ссадин в области шеи и плеча. В настоящее время по данному факту назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе МВД по краю.