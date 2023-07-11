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НовостиПроисшествия11 июля 2023 11:27

Двое детей, собака и трое взрослых выжили в легковушке, которую расплющил грузовик на Кубани

Проводится проверка
Светлана ОВДЕЙ
В ДТП никто не пострадал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В ДТП никто не пострадал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани грузовик перевернулся на иномарку и раздавил машину. ДТП произошло днем 11 июля в Тимашевске на трассе Краснодар - Ейск в районе тимашевского кольца.

Предварительно, 70-летний водитель Renault на перекрестке с круговым движением не уступил дорогу и создал помеху грузовику Volvo.

«Пытаясь избежать столкновения, водитель большегруза применил резкое торможение, вследствие чего произошел неконтролируемый занос прицепа и его опрокидывание», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В результате грузовик расплющил иномарку. Вместе с водителем в салоне легковушки находились четыре человека, в том числе двое детей, и собака. Чудом никто из них не пострадал.

«Проводится проверка», – уточнили в пресс-службе краевого МВД.