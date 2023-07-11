Кубанские спортсмены завоевали медали на международном турнире по плаванию Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанские спортсмены завоевали 12 медалей на международном турнире по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Открытый Кубок Белоруссии по плаванию среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения проходил в Бресте.

Всего не соревнованиях выступили более 300 спортсменов. В национальную сборную России вошли Анастасия Шевченко из Анапы, Герман Иванов и Андрей Летушко из Славянского района.

По результатам турнира Анастасия Шевченко взяла золото в эстафете 4 на 100 метров в комплексном плавании и вольном стиле, серебро на дистанции 100 и 50 метров вольным стилем и бронзу в стометровке на спине.

Герман Иванов из Славянского района победил на дистанциях в 50 и 100 метров брассом, занял второе место в дистанции 50 метров вольным стилем. А в дистанции на 200 метров спортсмен стал третьим.

Андрей Летушко занял два третьих места в соревнованиях на 50 метров вольным стилем и в комплексной дистанции на 200 метров.

«Подобные турниры позволяют атлетам поддерживать соревновательную форму и проверять силы, соревнуясь с сильнейшими спортсменами. Особо отмечу победное выступление Анастасии Шевченко, которая совсем недавно вернулась с летних Игр паралимпийцев, где также завоевала награды высшей пробы», – сказал министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.