Кубанских школьников бесплатно обучат программированию Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанских школьников бесплатно обучат программированию. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Обучение проводят по нацпроекту «Цифровая экономика».

Изучать языки программирования предлагают ученикам 8-11 классов и студентам среднего профессионального образования. В рамках проекта в крае обучаются свыше двух тысяч школьников.

«Ребята смогут не только получить углубленные знания и навыки в сфере программирования, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, при участии в олимпиадах и хакатонах, но и определиться с выбором будущей профессии», - сказал руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Всего программированию в рамках нацпроекта обучились более двух тысяч школьников и студентов. В настоящее время школы, вузы, учреждения среднего и дополнительного профобразования приглашают к участию в программе на 2023/24 учебный год. Заявки принимают до 1 августа.