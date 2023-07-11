В Краснодаре изменят маршрут автобуса №20 Фото: krd.ru

В Краснодаре изменят маршрут автобуса №20. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Транспорт пойдет по другому пути с 15 июля.

Так, к маршруту №20 добавят две остановки – «Западное трамвайное депо» и «ТРК «Галерея Краснодар». Транспорт будет проезжать прямо и обратно по улицам Толбухина, Темрюкской, Азовской, Красных Партизан, Аэродромной, Северной, Красной, Офицерской, Ростовское шоссе, Зиповской, Российской, Черкасской, Героев-Разведчиков, 40-летия Победы, Героя Посадского.

Схема движения автобуса №20 Фото: krd.ru

«Измененный маршрут также позволит снизить загруженность автобусных маршрутов, следующих через Славянский микрорайон», - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.