Участниками «Школы здоровья» на Кубани стали более 1,5 тысяч человек. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани в «Школе здоровья» поучаствовали более 1,5 тысячи человек. Занятия проходят каждую неделю в Краснодаре в краевом Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Следующая встреча состоится 12 июля в 11:00. Она будет посвящена теме ЗОЖ.

«С начала года мы провели уже более 20 занятий «Школы здоровья». В основном, в них участвовали люди пенсионного возраста, но есть и молодые слушатели. Завтра речь пойдет о полезных привычках», - сообщил врач-методист Александр Горячев.

Уточняется, что мероприятие пройдет в рамках тематической недели, направленной на снижение смертности от внешних причин.