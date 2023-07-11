Новую породу форели вывели в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

На племенном форелеводческом заводе «Адлер» вывели новую породу форели. Об этом сообщил директор предприятия Александр Жигалко. Все необходимые документы на ее регистрацию направлены в соответствующие федеральные органы.

Он добавил, что новый вид рыбы будет называться в честь месяца, когда она нерестится, – адлерский августин.

Всего на предприятии разводится пять пород форели, две из которых – собственной селекции. Александр Жигалко также сообщил, что сейчас ученые работают над созданием триплоидной икры. Она отличается высокими темпами роста и стабильной выживаемостью.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Завод «Адлер» - крупнейшее на Юге страны рыбоводческое предприятие, где создано уникальное маточное стадо, которое насчитывает более 34 тысяч производителей, пояснил Александр Жигалко.

Оно также занимает одно из лидирующих мест по поставкам оплодотворенной икры форели и рыбопосадочного материала в 30 субъектов Российской Федерации и пять стран ближнего зарубежья.

Для восстановления естественной популяции кумжи – черноморского лосося, занесенного в Красную книгу России, племзавод «Адлер» содержит маточное стадо, подготавливает и ежегодно выпускает мальков в реки Мзымта и Шахе.

В этом году на форелеводческом заводе приступили к модернизации оборудования и расширению производственных мощностей. В частности, строится инкубационно-вырастной цех, обустраивается осетровый нерестовый цех и садковые линии. Общая сумма инвестиций оценивается в 520 млн рублей.