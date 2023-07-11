На Кубани на капитальный ремонт школ выделили 2,5 млрд

На Кубани планируют отремонтировать 640 школ. Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани на капитальный ремонт школ выделили 2,5 миллиарда рублей. Основные работы на объектах проводятся летом. С прошлого года край участвует в федеральной программе по капремонтам.

«В программу выносим самые крупные объекты. Часто они с двухлетним циклом. В этом году на капремонт 640 образовательных учреждений края направим 2,5 миллиарда рублей. Из них 270 миллиардов рублей будут направлены на строительство и ремонт школ Краснодара», - сообщила заместитель губернатора Краснодарского кря Анна Минькова.

Уточняется, что в гимназии №88 проводятся капитальные работы по ремонту пищеблока. Работы завершат до начала нового учебного года. Также на территории школы №20 построят спортивный комплекс и открытые тренировочные площадки. Посещать эти объекты смогут и ученики ближайших школ.

Кроме того, в школе №51 отремонтируют вход, коридор первого этажа, санузлы и лестницу.