Более 300 подтопленных домов обследовали комиссии в Сириусе Фото: пресс-служба администрации Сочи

Более 300 подтопленных домов обследовали комиссии в Сириусе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи. Вода ушла почти со всех улиц поселка Мирного, пострадавшего от непогоды.

Свыше сотни человек обратились в оперштаб и на горячую линию. Большинство вопросов жители задавали по откачке воды и фиксации ущерба, который нанесла непогода.

В подтопленной из-за дождей зоне продолжают работать мониторинговые группы из 110 сотрудников мэрии Сочи и ФТ «Сириус». После подворовых обходов они составили 160 актов о нанесенном ущербе. Жителям выплатят по 10, 50 или 100 тысяч рублей компенсации в зависимости от степени разрушений.

В настоящее время оперштаб помогает собирать документы для получения компенсаций. Тем временем более 120 волонтеров задействовали для помощи жителям очистить придомовые территории.

Уточняется, что владельцы автомобилей, пострадавших от непогоды в поселке Мирном, также могут обратиться с полисом КАСКО в оперштаб по улице Субтропической, 2.

«Данный документ также можно получить в управлении гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи, улица Советская, 40», – уточнили в пресс-службе мэрии города-курорта.