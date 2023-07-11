В этом году в Сочи откроется четыре спортивных зала

Фото: Алик Амбарцумян

До конца этого года в разных районах Сочи появится четыре спортивных комплекса. Об этом сообщил координатор проекта Единой России «Детский спорт», директор спортивной школы олимпийского резерва №3, мастер спорта России по боксу Алик Амбарцумян.

Он отметил, что для популяризации спорта необходимо развивать спортивную инфраструктуру. Сейчас же нехватка залов наблюдается не только в периферийных районах города, но и в центральной его части.

Фото: Алик Амбарцумян

- Рад сообщить, что уже в августе состоится открытие залов для занятия единоборствами и спортивной гимнастикой. Также в этом году запланировано открытие двух легковозводимых комплексов в Хостинском и Центральном районах. Одобрение главы города Алексея Копайгородского на это мы получили, и уже начали работу. Хоть данные спорткомплексы небольшие, но будут иметь большую социальную значимость. Ведь помимо кружков и секций в домах культуры, которые посещают больше девочки, для мальчика лучший воспитатель – это спортивный зал. Кроме того, в переулке Строительном, 10а планируется возвести модульное спортивное сооружение площадью 1400 кв. м. в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» всероссийского проекта «Спорт – норма жизни», - уточнил Алик Амбарцумян.

Он также рассказал о работе, направленной на привлечение местного населения к регулярным занятиям спортом. Для этого в различных районах города проводятся мастер-классы, забеги и спортивные акции под открытым небом.

- Мы провели ряд открытых тренировок по единоборствам на спортивных площадках жилых районов, а также на главных площадях города. Также проведена серия забегов в различных районах Сочи. Мероприятия были приурочены к праздничным датам, участие могли принять все желающие. Данные мероприятия доказали свою эффективность в пропаганде здорового образа жизни, - пояснил директор школы спортивного резерва №3.