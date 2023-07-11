Первый с 2019 года самолет вылетел из Сочи в Тбилиси Фото: t.me/SouthAirports

Первый с 2019 года самолет вылетел из Сочи в Тбилиси. Ранее прерванное авиасообщение возобновили 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани Сочи.

Первый рейс в столицу Грузии отправился в 15:33. Отмечается, что перелеты будут осуществляться по вторникам и воскресеньям. Так, из аэропорта Сочи пассажиры вылетят в 14:00 и прибудут в Тбилиси в 15:20. Лайнеры SSJ100 рассчитаны на 100 посадочных мест.

Уточняется, что время полета составит 1 час 20 минут.