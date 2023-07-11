В полиции рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого

Предполагаемый киллер.

Предполагаемого убийцу Станислава Ржицкого удалось найти и задержать на территории Туапсинского района. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России. Мужчина прятался в одном из частных домовладений в Туапсе.

«В городе Туапсе сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями регионального управления СК России и ФСБ России установлен и при силовой поддержке спецназа задержан на съемной квартире мужчина 1959 года рождения, подозреваемый в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

При обыске у задержанного изъяли пистолет с глушителем. Предположительно, из него был застрелен экс-капитан подводной лодки «Краснодар» и замначальник отдела мэрии по мобилизационной работе. Уже известна личность подозреваемого – это 64-летний уроженец Украины Сергей Денисенко. Сейчас он находится на допросе, где следствием проверяется его причастность к убийству бывшего подводника и сотрудника администрации Краснодара.