В Сочи обследовали более 300 подтопленных домов на федеральной территории Сириус

В Сочи продолжают оценивать ущерб. Фото: пресс-службы администрации сочи.

Мониторинговые группы обследовали более 300 домовладений, подтопленных из-за непогоды на федеральной территории Сириус. В состав мониторинговых группы вошли 110 сотрудников мэрии курорта и федеральной территории Сириус.

По результатам подворового обхода составлено 160 актов о нанесении ущерба. Владельцы домов получат компенсации. Размер единоверной выплаты будет зависеть от ущерба. В случае частичной утери имущества людям выплатят по 50 тысяч рублей, при полной – 100 тысяч рублей. Также пострадавшие от разгула стихии получат по 10 тысяч рублей.

«За минувшие сутки в оперштаб и на горячую линию, организованную по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского обратились более 100 человек. В зоне подтопления второй день работают мониторинговые группы», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Также продолжаются работы по ликвидации последствий разгула стихии. Более 120 волонтеров помогают жителям расчищать от ила и грязи придомовые территории.