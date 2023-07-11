В микрорайоне Гидростроителей Краснодара на два месяца ограничат движение транспорта

Для реконструкции коллектора в мкр. Гидростроителей временно ограничат движение транспорта. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Для реконструкции коллектора в микрорайоне Гидростроителей будет временно ограничено движение транспорта. Проезд ограничат по одной полосе на участках улиц Игнатова и Трудовой Славы.

«Это необходимо для выполнения реконструкции самотечного коллектора специалистами «Росводоканал Краснодар». Планируется, что изменения продлятся с 15 июля до 1 октября и затронут два участка», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В зону ограничений попадут улица Игнатова от улицы Мачуги до Трудовой Славы и улица Трудовой Славы от улицы Игнатова и до дома № 17.

Специалисты заменят около 1 км коллектора диаметром 900 мм. Реконструкция будет проводиться в несколько этапов и без остановки коллектора. Работы будут завершен к середине осени.