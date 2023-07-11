Представитель Кубани стал лауреатом премии «Молодой промышленник года»

Российскую награду в сфере промышленности вручил Денис Мантуров. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краснодарский край завоевал одну из главных национальных промышленных премий России. Премии «Молодой промышленник года» удостоен учредитель кубанского Северо-Кавказского Завода Металлоконструкций Вилорик Борисов. Высокую награду вручил заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Церемония прошла в Екатеринбурге в рамках выставки «Иннопром - 2023»

«В этом году на конкурс поступило порядка 600 заявок из всех 89 регионов России. Собственники, руководители, главные инженеры представили инновационные проекты с достигнутыми результатами и описанием своего персонального вклада. В топ-100 лауреатов Премии вошли представители предприятий 47 регионов, в том числе Краснодарского края», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всероссийская Премия «Молодой промышленник года» проходит второй год. Экспертная комиссия оценивает достижения производителей и определяет лучшие практики. Премия проходит при поддержке Межрегионального союза «Клуб молодых промышленников» и Минпромторга России.