В Сочи восстановят пострадавшее от дождя жилье ветерана Великой Отечественной войны

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Лазаревском районе Сочи после очередного дождя, который обрушился на курорт 11 июля, пострадали соцобъекты и жилые дома. Глава городской администрации Алексей Копайгородский провел рабочий обход пострадавших объектов.

«Основной удар стихии сегодня днем на себя принял Лазаревский район. Стоит сказать, что серьезного урона ливень и град инфраструктуре не нанес. Все быстро поправимо», - рассказал глава администрации курорта Алексей Копайгородский.

Мэр Алексей Копайгородский поручил в кратчайшие сроки восстановить пострадавший от разгула стихии дом ветерана Великой Отечественной войны. Также нужно отремонтировать частично разрушенную кровлю школы №99 и Центра национальных культур.

Сейчас ситуация в Лазаревском районе стабильная, но штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца суток 12 июля.