В Крыловском районе 12 июля будет работать «Гастропроезд»

Медики осмотрят пациентов и при необходимости дадут направление на госпитализацию. Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

Специалисты Краевой клинической больницы № 2 отправляются в Крыловский район. В рамках проекта «Гастропоезд» эндоскопист, гастроэнтеролог и специалист УЗИ проведут осмотр жителей района.

«Во время нашего прошлого выезда в Белоглинский район врачами было осмотрено более 20 пациентов, проведено 15 УЗИ, 14 эндоскопических исследований. Кроме того, выявлены хронические заболевания печени и желудка, три пациента записаны на плановую госпитализацию», – рассказала главный внештатный гастроэнтеролог краевого министерства здравоохранения Наталья Корочанская.

С начала 2023 года бригады врачей «Гастропоезда» посетили шесть муниципалитетов, где осмотрели и проконсультировали более 150 человек.