В Краснодаре на капремонт школ в 2023 году выделили 270 млн рублей

Работы завершат до начала учебного года. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Анна Минькова посетила школы Краснодара. Заместитель главы региона проверила ход капремонта в объектах образования. В 2023 году на капремонт 640 образовательных учреждений края было направлено 2,5 млрд рублей. Около 270 млн рублей из них выделили на образовательные учреждения столицы региона.

«С 2018 года по поручению губернатора выделяются большие средства на ремонт именно муниципальных школ. Ранее не всегда местные бюджеты находили достаточно средств на эти работы. Кроме того, с прошлого года реализуется федеральная программа по капремонтам. Краснодарский край в ней активно участвует. Сюда мы выносим самые крупные ремонты, часто это объекты с двухлетним циклом», - рассказала Анна Минькова.

Вице-губернатор посетила гимназию №88, где впервые за историю школы идет ремонт пищеблока. Также Анна Минькова осмотрела строящийся спортивный комплекс и тренировочные площадки школы №20. Все работы будут завершены до нового учебного года.