На орбиту Земли вывели космический аппарат, собранный студентами Кубани

Студенты собирают малые космические аппараты формата Кубсат. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Малый космический аппарат, собранный членами исследовательской группы Кубанского государственного технологического университета, вывели на орбиту Земли. Запущенная с космодрома «Восточный» ракета «Союз-2.1б» вывела на орбиту 42 малых космических аппаратов и гидрометеорологический спутник.

«Девять из них разработали и собрали с участием студентов вузов России. В работе участвовали представители научно-исследовательской группы на базе Кубанского государственного технологического университета», - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В кубанскую исследовательскую группу вошли сотрудники лаборатории робототехники, студенты и школьники старших классов краснодарского лицея № 48 Краснодара.

Программа «УниверСат» действует в России с 2016 г. Кубанский государственный технологический университет присоединился к проекту с 2022 года. Студенты вузов собирают и запускают с российских космодромов спутники.