Жителя Каневского района будут судить за незаконную вырубку деревьев на 440 тысяч рублей

В Каневском районе будут судить "черного" лесоруба. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Каневском районе скоро начнется суд над местным жителем. Мужчину обвиняют в вырубке деревьев без разрешения. Как установили следователи с помощью бензопилы мужчина спилил акации в лесозащитной полосе рядом с хутором Средние Челбассы.

«Заместителем прокурора Каневского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 42-летнего жителя Каневского района. Он обвиняется в незаконной рубкае не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, если эти деяния совершены в особо крупном размере», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ущерб от действия «черного» лесоруба составил более 440 тыс.рублей. Обвиняемый полностью признал вину. Ему грозит до семи лет лишения свободы.