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НовостиОбщество11 июля 2023 21:24

В Сочи пьяные прихожане подрались с охраной храма

Полиция Сочи задержала мужчин после драки на территории храма
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчины решили посетить храм после пивной.

Мужчины решили посетить храм после пивной.

Фото: Эдуард Абрамов

О драке между охраной церкви и пьяными прихожанами стало известно вечером 11 июля. Конфликт произошел на территории храма по улице Виноградной.

«Полицейские установили, что двое приезжих в состоянии алкогольного опьянения попытались пройти в здание храма, но их остановила охрана. Конфликт между мужчинами и охранниками перерос в драку», - сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Приехавшие на место полицейские пресекли драку. Мужчин доставили в отдел полиции. Идет проверка.