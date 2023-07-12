В Сочи пьяные прихожане подрались с охраной храма

Мужчины решили посетить храм после пивной. Фото: Эдуард Абрамов

О драке между охраной церкви и пьяными прихожанами стало известно вечером 11 июля. Конфликт произошел на территории храма по улице Виноградной.

«Полицейские установили, что двое приезжих в состоянии алкогольного опьянения попытались пройти в здание храма, но их остановила охрана. Конфликт между мужчинами и охранниками перерос в драку», - сообщили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю.

Приехавшие на место полицейские пресекли драку. Мужчин доставили в отдел полиции. Идет проверка.