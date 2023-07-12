Вениамин Кондратьев рассказал об обстановке в Туапсинском районе

Некоторые участки дорог остаются под водой

Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков и федеральные трассы. Губернатор Кубани рассказал о текущей ситуации.

- Нахожусь на постоянной связи с муниципальными властями. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории. Во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение. Еще раз хочу напомнить нашим отдыхающим об опасности купаться в такую погоду, - написал в соцсетях Кондратьев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на трассу в Туапсинском районе сошло несколько селей, вода выносит на дорогу камни. Сейчас осадки прекратились, МЧС и дорожники приступили к ликвидации последствий.