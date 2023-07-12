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НовостиОбщество12 июля 2023 5:05

Вениамин Кондратьев рассказал об обстановке в Туапсинском районе

Погода продолжает проверять на прочность курорты
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Некоторые участки дорог остаются под водой

Некоторые участки дорог остаются под водой

Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы поселков и федеральные трассы. Губернатор Кубани рассказал о текущей ситуации.

- Нахожусь на постоянной связи с муниципальными властями. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории. Во многих городах на Черноморском побережье по-прежнему действует штормовое предупреждение. Еще раз хочу напомнить нашим отдыхающим об опасности купаться в такую погоду, - написал в соцсетях Кондратьев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на трассу в Туапсинском районе сошло несколько селей, вода выносит на дорогу камни. Сейчас осадки прекратились, МЧС и дорожники приступили к ликвидации последствий.