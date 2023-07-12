Мэр Сочи поручил привести в порядок пешеходный переход на Донской

На набережной возле торгового-развлекательного центра на улице Новая Заря всегда интенсивный трафик людей и машин.

С самого раннего утра во всех районах Сочи началась уборка после потопов. Курорт планируют быстрее привести в порядок после сильных ливней и продолжить благоустраивать территории. Стихия нанесла удар на Адлерский, Лазаревский районы и Сириус.

"Провел обход в Центральном районе. На набережной возле торгового-развлекательного центра на улице Новая Заря всегда интенсивный трафик людей и машин. Поручил городским службам в первую очередь привести в порядок пешеходный переход на Донскую, расположенный под основной дорогой. Освещение и фасады стен должны быть обновлены", - написал в своем Telegam-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать "КП"-Кубань", здесь обрежут аварийные деревья и заменят брусчатку. Кроме этого, установят и новые скамейки. А в каждом дворе появятся контейнеры для мусора.

"Приведем также в порядок парковку и дорожную разметку возле гипермаркета на Донской. Дополнительный переход сделаем к переулку Виноградному", - уточнил Алексей Копайгородский.