Режим ЧС ввели в Туапсинском районе из-за потопа

В Дефановке эвакуирована в школу группа туристов из Лабинска

На Туапсинский район обрушилась непогода. Всю ночь здесь не переставал лить дождь. Многие территории подтопило. В связи с выпадением обильных осадков власти приняли решение ввести режим ЧС в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях.

"Есть подтопленные дома. Из зон затопления в пункты временного размещения проводится эвакуация населения. Работают все экстренные службы", - написал в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

В Дефановке эвакуирована в школу группа туристов из Лабинска в количестве 40 человек, из них 37 детей.

Сильный залповый дождь продолжительное время идет в Небугском поселении. Река Небуг из берегов не вышла. Основные потоки воды идут на центральную улицу села Небуг и растекаются по прилегающим территориям со склонов гор.

"Сегодня продолжает действовать штормовое предупреждение. Убедительная просьба оставаться дома", - попросил Сергей Бойко.

О любых происшествиях нужно сообщать по телефонам: 8 (86167) 2-52-12, 2-42-12, 112, 01, 010, 101, 8(861)-268-64-40 (телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю).